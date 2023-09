Marokko Mehr als 600 Tote nach Erdbeben

In Marokko sind bei einem schweren Erdbeben Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,8 lag laut der US-Erdbebenwarte USGS in der Nacht zum Samstag 72 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Am Samstagvormittag meldete das Innenministerium, die Zahl der Toten sei auf 632 gestiegen, zudem gebe es Hunderte Verletzte.