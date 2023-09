Marokko Mehr als 820 Tote nach Erdbeben

In Marokko sind bei einem schweren Erdbeben Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,8 lag laut der US-Erdbebenwarte USGS in der Nacht zum Samstag 72 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Am Samstagmittag meldete das Innenministerium des nordwestafrikanischen Landes, die Zahl der Toten sei auf mehr als 820 gestiegen, zudem gebe es Hunderte Verletzte.