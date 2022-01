Meat Loaf hieß mit bürgerlichem Namen Marvin Lee Aday. Er wurde 1947 in Dallas, Texas geboren. Berühmt wurde er durch sein Album "Bat out of Hell", das 1977 erschien. Mit 43 Millionen verkauften Platten ist es eines der erfolgreichsten der Pop-Geschichte.



1993 feierte Meat Loaf ein Comeback. Der Song "I'd do anything for love" wurde weltweit ein Hit und stand in 28 Ländern auf Platz 1 der Single-Charts.



Meat Loaf machte sich auch als Schauspieler einen Namen. Er trat in mehr als 50 Filmen auf, unter anderem in „The Rocky Horror Picture Show“ und "Fight Club".