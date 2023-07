Social Media Twitter-Konkurrent "Threads" von Meta gestartet

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat in der Nacht die App "Threads" an den Start gebracht. Meta-Chef Mark Zuckerberg schrieb, "Threads" habe schon nach sieben Stunden zehn Millionen Downloads erreicht. In der Europäischen Union ist die App bisher nicht verfügbar.