Weltberühmte Filmmusik

Die Figur des Alexis Sorbas (r.) gilt bis heute als "typisch griechisch". Bildrechte: MDR/20th Century Fox Für viele Griechen war Mikis Theodorakis die "Stimme des Volkes". Mit der Titelmelodie zum Film "Alexis Sorbas" mit Anthony Quinn in der Hauptrolle schuf Theodorakis 1964 eines der bekanntesten Stücke griechischer Musik, den Sirtaki. Der Film machte den Komponisten auf einen Schlag weltbekannt. Bis heute gilt der Titelsong von "Alexis Sorbas" als heimliche griechische Nationalhymne – mitsamt dem berühmten Tanz, bei dem Menschen weltweit Arm in Arm die Beine zum immer schnelleren Takt in die Höhe werfen.

Berühmtheit erlangte Theodorakis auch durch seine Vertonung des "Canto General", einen Zyklus von 231 Gedichten von Pablo Neruda über den Kampf Lateinamerikas gegen den Kolonialismus. Als bekennender Linker war Theodorakis auch in der DDR populär. Gleich mehrere seiner Werke wurden in Ostdeutschland uraufgeführt, etwa 1981 der "Canto General" in Berlin. Mit Kurt Masur besprach Mikis Theodorakis 1982 im Leipziger Gewandhaus die Erstaufführung seines Werkes "Axion Esti" in deutscher Sprache. Bildrechte: dpa

Mit jungen Jahren im Widerstand

Prägend waren für Mikis Theodorakis seine Jahre im Widerstand: Während des Zweiten Weltkrieges kämpfte er gegen die deutschen Besatzer, beim anschließenden Bürgerkrieg in Griechenland kämpfte er von 1946 bis 1949 mit den Linken. Den Kampf für Freiheit gab er nie auf, obwohl er mehrfach in Gefangenschaft war und schwer gefoltert wurde – etwa im berüchtigten Lager auf der Insel Makronisos, wohin Ende der 40er Jahre linke politische Gefangene deportiert worden waren.

Von 1967 bis 1974 kämpfte er gegen die griechische Militärdiktatur, wobei er wiederum festgenommen und erneut gefoltert wurde. Außerdem wurde damals seine Musik verboten. 1970 durfte er auf internationalen Druck hin ausreisen. Bis 1974 lebte er im Pariser Exil.

Rückkehr als Politiker

Nach der Etablierung der Demokratie 1974 kehrte Theodorakis in seine Heimat zurück und engagierte sich politisch. Als griechischer Minister ohne Geschäftsbereich engagierte sich Theodorakis zwischen 1990 und 1992 für Bildungs- und Kulturreformen und für die Versöhnung zwischen Griechen und Türken. Zuvor war er Abgeordneter des griechischen Parlaments.

Im Jahr 2000 wurde er für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. 2005 erhielt er in Aachen den Unesco-Musikpreis. Seine Persönlichkeit beschrieb er selbst so: "Meine Person ist zerstückelt wie eine Gliederpuppe, du kannst die Einzelteile überall verstreut finden. Ich hoffe sehr, dass eines Tages irgendjemand diese Glieder zu einem Ganzen zusammensetzt." Zuletzt lebte Theodorakis zurückgezogen in seinem Haus in Athen, mit Blick auf die Akropolis.