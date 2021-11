Bei mehreren Einsätzen binnen weniger Stunden haben die deutschen Hilfsorganisationen Sea-Eye und Mission Lifeline erneut Dutzende Bootsmigranten im Mittelmeer gerettet. Die etwas mehr als 70 Menschen hätten in einem Holzboot gesessen, teilte die Regensburger Organisation Sea Eye am Mittwoch mit. Die Rettung am Mittwochmorgen sei die sechste binnen 48 Stunden gewesen.

An Bord der "Sea-Eye 4" harren den Angaben zufolge nun fast 400 Menschen aus. Die Crews der "Sea-Eye 4" und der kleineren "Rise Above" von Mission Lifeline waren am Dienstag bereits zu mehreren Einsätzen gerufen worden und hatten Hunderte Menschen von in Seenot geratenen Booten geholt.