Der Anschlag hatte sich am Dienstagabend in der Amsterdamer Innenstadt in der Nähe eines Fernsehstudios ereignet, in dem de Vries zuvor in einer Talkshow aufgetreten war. Augenzeugen berichteten der Polizei, sie hätten fünf Schüsse gehört. Nach Angaben der Polizei wurden drei Verdächtige festgenommen, darunter auch der mutmaßliche Schütze. Über die Hintergründe der Tat wurden noch keine Details bekanntgegeben. Von der Polizei hieß es, man sei zunächst mit der Spurensicherung beschäftigt. Motive und Hintergründe spielten erst später eine Rolle.