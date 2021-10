Moskauer Metro: Ticket per Gesichtserkennung

In der Moskauer Metro können Fahrgäste ihre Tickets nun auch über Kameras mit Gesichtserkennung bezahlen. Wie das Verkehrsunternehmen am Sonnabend mitteilte, haben das bereits am ersten Tag mehr als 25.000 Menschen genutzt.

Moskau rechnet mit bis zu 15 Prozent Nutzern

Der für Verkehr zuständige Vize-Bürgermeister Maxim Liksutow erklärte, die Erwartungen seien übertroffen worden. Das System funktioniere an mehr als 240 Stationen. Moskau sei die erste Stadt der Welt, in der das System in diesem Umfang funktioniere. Er rechne damit, dass diese Bezahlmethode in den kommenden zwei bis drei Jahren von 10 bis 15 Prozent der Fahrgäste genutzt werde. Sie sei sicher und könne auch beim Tragen von Corona-Schutzmasken genutzt werden, versicherten die Behörden.

Warnung vor Datenmissbrauch

Um die Bezahlmethode zu nutzen, müssen Fahrgäste ein Foto von sich und ihre Bankdaten mit einer App der Moskauer Metro verbinden. Die auf digitale Rechte spezialisierte unabhängige Organisation Roskomswoboda warnte, die Aussagen über die Sicherheit des Systems seien ziemlich zweifelhaft. Daten könnten zudem in die Hände der Sicherheitsdienste gelangen.



Gesichtserkennung auch in Supermärkten und im Lockdown