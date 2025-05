Am Nachmittag hatte der vierte und fünfte Wahlgang auf der Tagesordnung gestanden, nachdem es in den beiden Abstimmungsrunden am Vormittag und am Mittwoch nicht zu einer Einigung gekommen war. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa ist Papst Leo XIV. im vierten Wahlgang gewählt worden. Er ist damit der erste US-amerikanische Papst der katholischen Kirche.