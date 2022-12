Wie jedes Jahr haben erneut Menschen in der Südsee als erste das neue Jahr begrüßt. Die Allerersten waren diesmal die Einwohner des zum Pazifik-Archipel Kiribati gehörenden Kiritimati-Atolls. Sie starteten um 11 Uhr deutscher Zeit in das neue Jahr 2023. Das 388 Quadratkilometer große Kiritimati-Atoll ganz im Westen Kiribatis hat nur wenige Tausend Bewohner. Kiribati ist ein Inselstaat im Pazifik, der sich über 4.567 Kilometer in Ost-West-Richtung und über drei Zeitzonen erstreckt.

Samoa in diesem Jahr nicht führend

Samoa, das sonst stets zu den ersten Staaten im neuen Jahr gehörte, folgte in diesem Jahr erst eine Stunde später (12 Uhr MEZ). Grund war, dass der zentralpolynesische Inselstaat im Jahr 2022 die Sommerzeit abgeschafft hatte. Deshalb begrüßten die Samoaner das Jahr 2023 diesmal zeitgleich mit Neuseeland. Auf Samoas größter Insel Savaii sowie in der Hauptstadt Apia auf der Insel Upolu erleuchteten aufwendige Feuerwerke um Punkt Mitternacht den Himmel über der Südsee. Das Kabinett hatte für die Spektakel 310.000 Dollar (290.000 Euro) locker gemacht.

In Neuseeland, wo im vergangenen Jahr noch wegen Corona die meisten Events abgesagt worden waren, wurden zur Begrüßung des neuen Jahres erstmals wieder Raketen und Böller in den Himmel geschossen. Als Höhepunkt gilt traditionell das Feuerwerk vom Sky Tower in Auckland. Auch auf Tonga, den Fidschi-Inseln und dem nordöstlichsten Zipfel Russlands wurde das Neujahr 2023 um 12 Uhr MEZ eingeläutet.

Traditionelles Riesenfeuerwerk in Sydney

Zwei Stunden später, um 14 Uhr deutscher Zeit, zündete im australischen Sydney zum Jahreswechsel das traditionelle Riesenfeuerwerk. Eine Million Menschen wurden zu der Lichtershow vor der berühmten Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses erwartet. Berichten zufolge wurde erwartet, dass weltweit eine halbe Milliarde Menschen das Spektakel verfolgen. Im Mittelpunkt der Show aus acht Tonnen Feuerwerkskörpern steht ein Regenbogen-Wasserfall als Reminiszenz an die Sydney WorldPride, die im Februar in der Metropole startet.

Um 16 Uhr MEZ begrüßten die Menschen in Japan, Südkorea und in der Inselrepublik Palau in Ozeanien das neue Jahr. Um 17 Uhr unserer Zeit folgten China, die Philippinen und Singapur. Um 18 Uhr MEZ hießen die Menschen in Vietnam, Kambodscha und im Großteil Indonesiens das neue Jahr 2023 willkommen.