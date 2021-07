Nach Anschlag in den Niederlanden Journalist Peter R. de Vries gestorben

Hauptinhalt

Mehr als eine Woche nachdem er auf offener Straße in Amsterdam angeschossen worden war, ist der niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das berichteten niederländische Medien am Mittwoch. Er wurde 64 Jahre alt.