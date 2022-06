Schwerbewaffnete Täter hatten die St. Francis-Kirche am Pfingstsonntag in der Stadt Owo während eines Gottesdienstes gestürmt, wahllos auf die Gläubigen geschossen und Sprengsätze ausgelöst. "Es war barbarisch, so etwas haben wir noch nie erlebt", sagte Ogunmolasuyi, nachdem er die Kirche und ein Krankenhaus besucht hatte, in dem zahlreiche Verletzte behandelt werden.