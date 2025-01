Entworfen hat das geschwungene Zeichen Carolyn Davidson. Nike-Mitgründer Phil Knight hatte die Design-Studentin 1970 damit beauftragt. Beide waren zu dem Zeitpunkt an der Portland State University – er als Professor und Dozent, sie als Studentin.

Phil Knight habe sich für das geplante Sportschuh-Unternehmen ein Symbol gewünscht, das für Bewegung und Geschwindigkeit steht. So wird es in den Medien auch immer wieder beschrieben. Herausgekommen sei dabei auch der berühmte Nike-Pfeil, der unter dem Namen "Swoosh" in die Firmengeschichte eingegangen ist.