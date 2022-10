Stockholm Wirtschaftsnobelpreis für US-Ökonomen Bernanke, Diamond und Dybvig

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die drei US-Ökonomen Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig. Sie werden für ihre Arbeiten zur Rolle von Banken in der Gesellschaft ausgezeichnet. Bekanntester der Preisträger ist der langjährige US-Notenbankchef Bernanke.