Den Friedensnobelpreis 2022 erhalten in diesem Jahr Menschenrechtsorganisationen aus Russland, der Ukraine und Belarus. Die Auszeichnung bekommen der belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bialiatski, die russische Menschenrechtsorganisation Memorial sowie das Center for Civil Liberties aus der Ukraine, teilte das Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit.

Die Preisträger repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Ländern und hätten einen "außergewöhnlichen Beitrag" geleistet, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren, hieß es in der Begründung. Das Center for Civil Liberties erhielt in diesem Jahr bereits den Right Livelihood Award, der als alternativer Nobelpreis gilt.