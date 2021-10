Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Abdulrazak Gurnah. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, sagte, Gurnah erhalte den Preis für seine kompromisslose Darstellung des Kolonialismus und dessen Auswirkungen sowie für seine Beschäftigung mit dem Thema Flüchtlinge. Auf deutsch erschien von Gurnah etwa "Das verlorene Paradies".