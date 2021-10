Am Montag war der Preis in der Kategorie Medizin bekannt gegeben worden: Er geht in diesem Jahr an zwei Forscher für die Entdeckung von Sinnesrezeptoren beim Menschen. Am Mittwoch werden die Träger des Chemie-Nobelpreises verkündet, am Donnerstag und Freitag folgen der Literatur- und der Friedens-Nobelpreis. Den Abschluss bildet der von der schwedischen Reichsbank gestiftete Wirtschafts-Nobelpreis am kommenden Montag.