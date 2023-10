Für 2023 starten die Verkündungen der Preisträgerinnen und Preisträger der insgesamt sechs Kategorien am 2. Oktober. Los geht es am Montag mit dem Preis für Medizin, am Dienstag geht es weiter mit dem Preis für Physik. Die Auszeichnung für Chemie wird am Mittwoch bekannt gegeben. Am Donnerstag folgt der Literatur-Nobelpreis und am Freitag der Friedens-Nobelpreis. Am Montag, 9. Oktober, wird schließlich der Wirtschafts-Nobelpreis verkündet.