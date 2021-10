Mit der Bekanntgabe des Medizin-Preisträgers beginnt am heutigen Montag in Stockholm die Verkündung der diesjährigen Nobelpreise. Am Vormittag wird die Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts offenbaren, wen sie diesmal für den Nobelpreis in Physiologie oder Medizin auserkoren hat. 2020 waren Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus ausgezeichnet worden.