In Norwegen ist am Donnerstag der Opfer der Anschläge des Rechtsextremisten Anders Behring Breivik in Oslo und Utöya vor zehn Jahren gedacht worden. "Wir dürfen den Hass nicht unbeantwortet lassen", sagte Regierungschefin Erna Solberg bei einer Gedenkveranstaltung vor Überlebenden und Angehörigen der Opfer.

Schwedens Regierungschef Stefan Löfven war bereist am Mittwoch auf Utöya. Bildrechte: dpa

Dabei sagte sie in Oslo, seit den Anschlägen sei viel unternommen worden, um den Kampf gegen jede Form von Extremismus zu stärken. Am wichtigsten sei es jedoch, dass jeder und jede Einzelne ein inneres "Bollwerk gegen Intoleranz und Hassrede" aufbaue.



Nach Solbergs Rede wurden die Namen der 77 Todesopfer verlesen. Um 12:00 Uhr läuteten landesweit die Glocken. Später am Tag war auch auf der Insel Utöya (Utøya) noch eine weitere Gedenkzeremonie geplant. Am Mittwoch war bereits der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven dort.