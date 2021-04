Bester Film: Nomadland

Beste Regie: Chloé Zhao – Nomadland

Bester Hauptdarsteller: Anthony Hopkins – The Father

Beste Hauptdarstellerin: Frances McDormand – Nomadland

Bester Nebendarsteller: Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Beste Nebendarstellerin: Yoon Yeo-jeong – Minari – Wo wir Wurzeln schlagen (Minari)

Bestes adaptiertes Drehbuch: Christopher Hampton und Florian Zeller – The Father

Bestes Originaldrehbuch: Emerald Fennell – Promising Young Woman

Beste Kamera: Erik Messerschmidt – Mank

Bestes Szenenbild: Donald Graham Burt und Jan Pascale – Mank

Bestes Kostümdesign: Ann Roth – Ma Rainey’s Black Bottom

Beste Filmmusik: Trent Reznor, Atticus Ross und Jon Batiste – Soul

Bester Filmsong: Fight for You aus Judas and the Black Messiah – Musik: H.E.R. und D’Mile, Text: H.E.R. und Tiara Thomas

Bestes Make-up und beste Frisuren: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal und Jamika Wilson – Ma Rainey’s Black Bottom

Bester Schnitt: Mikkel E.G. Nielsen – Sound of Metal

Bester Ton: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés und Phillip Bladh – Sound of Metal

Beste visuelle Effekte: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley und Scott Fisher – Tenet

Bester Animationsfilm: Soul – Pete Docter und Dana Murray

Bester animierter Kurzfilm: If Anything Happens I Love You – Will McCormack und Michael Govier

Bester Kurzfilm: Two Distant Strangers – Travon Free und Martin Desmond Roe

Bester Dokumentarfilm: Mein Lehrer, der Krake (My Octopus Teacher) – Pippa Ehrlich, James Reed und Craig Foster

Bester Dokumentar-Kurzfilm: Colette – Anthony Giacchino und Alice Doyard

Bester internationaler Film: Der Rausch (Druk), Dänemark – Regie: Thomas Vinterberg