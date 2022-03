Seit der Oscar-Verleihung am Wochenende ist eine Krankheit in den Fokus gerückt: kreisrunder Haarausfall. Die Schauspielerin Jada Pinkett Smith ist durch den Ausraster ihres Ehemannes Will Smith nach einem Witz von Comedian Chris Rock über ihre Glatze wohl nun die prominenteste Betroffene. Doch was löst die Krankheit eigentlich aus?

Typisch für die Krankheit Alopecia areata sind die kreisrund ausfallenden Haare des Patienten, weshalb diese Krankheit auch "kreisrunder Haarausfall" genannt wird. Dies geschieht in 80 Prozent der Fälle im Kopfbereich, kann aber bei Männern auch im Bartbereich und in Ausnahmefällen auch im Bereich der Körperbehaarung auftreten. Diese Flächen beinhalten dann oft kein einziges Haar und breiten sich von der Mitte her weiter aus. Und die Krankheit ist nicht selten. Allein in Deutschland sind schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen in Deutschland an kreisrundem Haarausfall erkrankt – genauso wie Jada Pinkett Smith.