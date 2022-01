Im Norden Pakistans sind Hunderte Menschen auf dem Weg in ein Skigebiet mit ihren Autos in Schneemassen steckengeblieben. Mindestens 21 Menschen kamen ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, erfroren mindestens sechs Menschen in ihren Autos, während sie im Stau standen. Wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt, wird vermutet, dass weitere Autofahrer an den Abgasen erstickten. Pakistanische Medien zeigten Videos, in denen Autos zu sehen sind, die sich weder vor noch zurück bewegen konnten.