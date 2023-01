Zuvor hatte Franziskus auf dem Petersplatz in Rom gesagt: "Auch wir, die wir fest mit den letzten Worten des Herrn und dem Zeugnis, das sein Leben geprägt hat, verbunden sind, möchten als kirchliche Gemeinschaft in seine Fußstapfen treten und unseren Bruder den Händen des Vaters anvertrauen: Mögen diese Hände der Barmherzigkeit seine mit dem Öl des Evangeliums brennende Lampe vorfinden, das er während seines Lebens verbreitet und bezeugt hat."

Bereits am frühen Morgen hatten sich zahlreiche Menschen zu der Feier auf dem Petersplatz in Rom versammelt. Der Vatikan hatte rund 130.000 Menschen vor Ort erwartet. An der Trauerfeier für den ersten deutschen Papst seit 500 Jahren nehmen auch auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz teil. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und CDU-Chef Friedrich Merz sind vor Ort.