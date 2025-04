Beerdigung in Rom Welt nimmt Abschied von Papst Franziskus

In Rom haben Hunderttausende Menschen Abschied von Papst Franziskus genommen. Am Requiem für den Pontifex auf dem Petersplatz nahmen am Samstagvormittag nach Angaben des Vatikans 250.000 Menschen teil. Im Anschluss an die Trauermesse wurde der Sarg mit dem Leichnam des 88-Jährigen in einem offenenen Papamobil vom Vatikan aus durch die Straßen Roms bis zur Basilika Santa Maria Maggiore gefahren.