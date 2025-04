Papst Franziskus ist tot. Wie der Vatikan mitteilte, starb das katholische Kirchenoberhaupt am Ostermontag im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenentzündung. "Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus in das Haus des Vaters zurückgekehrt", verkündete Kardinal Kevin Farrell in einer vom Vatikan auf dessen Telegram-Kanal veröffentlichten Erklärung. "Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet."

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Gregorio Borgia Franziskus war im Februar wegen einer beidseitigen Lungenentzündung für 38 Tage ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zuletzt hielt er sich wieder in seiner Residenz im Vatikan auf. Am Ostersonntag hatte er vor Zehntausende Gläubigen von der Loggia des Petersdoms noch den Segen Urbi et Orbi gespendet. Dabei wirkte er bereits sehr geschwächt.

Einsatz für soziale Gerechtigkeit

Der Argentinier mit italienischen Wurzeln war am 13. März 2013 auf den Heiligen Stuhl gewählt worden. Er war nach mehr als 1.200 Jahren wieder der erste Nichteuropäer in diesem Amt. Als Papstnamen wählte der als Jorge Mario Bergoglio geborene Sohn piemontesischer Einwanderer Franziskus – in Anlehnung an den Heiligen Franz von Assisi.

Getreu seinem Namensvorbild machte Franziskus von Anfang an durch seine persönliche Bescheidenheit und seinen Einsatz für die Armen und für soziale Gerechtigkeit von sich reden. In seiner ersten Fernreise als Papst besuchte er ein Flüchtlingslager auf Lampedusa. In seinem ersten Apostolischen Schreiben kritisierte er die freie Marktwirtschaft und deren "Vergötterung des Geldes".

Gegen Ausgrenzung Homosexueller

Bildrechte: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Stefano Costantino Für Aufsehen sorgte Franziskus mit seinen Appellen, Homosexuelle und Transmenschen nicht auszugrenzen oder zu verfolgen. Zugleich lehnte er aber die gleichgeschlechtliche Ehe ab. Mehrfach stemmte er sich auch gegen Reformen der Kirche. Schwangerschaftsabbrüche verglich er mit Auftragsmorden, eine Priesterweihe für Frauen kam für ihn nicht in Frage und den deutschen Katholiken verbot er, ihren Weg zu mehr Mitbestimmung für einfache Kirchenmitglieder weiterzugehen. Auch beim Umgang mit sexueller Gewalt unter dem Dach der Kirche blieb Franziskus Kritikern zufolge hinter den Erwartungen zurück.

Mahner für den Frieden