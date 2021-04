Rom Papst spendet Ostersegen

In Anwesenheit von nur wenigen Gläubigen im Petersdom hat Past Fanziskus den Ostersegen "Urbi et orbi" gespendet. Auch seine Osterbotschaft stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. So forderte Franziskus eine gerechte Verteilung der Impfstoffe.