Einsatz für soziale Gerechtigkeit

Franziskus war am 13. März 2013 zum Papst gewählt worden. Der Argentinier mit italienischen Wurzeln war der erste Südamerikaner auf dem Heiligen Stuhl. Und er war nach mehr als 1.200 Jahren auch wieder der erste Nichteuropäer in diesem Amt. Als Papstnamen wählte der als Jorge Mario Bergoglio geborene Sohn piemontesischer Einwanderer Franziskus – in Anlehnung an den Heiligen Franz von Assisi.

Getreu seinem Namensvorbild machte Franziskus von Anfang an durch seine persönliche Bescheidenheit und seinen Einsatz für die Armen und für soziale Gerechtigkeit von sich reden. In seiner ersten Fernreise als Papst besuchte er ein Flüchtlingslager auf Lampedusa. In seinem ersten Apostolischen Schreiben kritisierte er die freie Marktwirtschaft und deren "Vergötterung des Geldes".

Gegen Ausgrenzung Homosexueller

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Gregorio Borgia Für Aufsehen sorgte Franziskus mit seinen Appellen, Homosexuelle und Transmenschen nicht auszugrenzen oder zu verfolgen. Zugleich lehnte er aber die gleichgeschlechtliche Ehe ab. Mehrfach stemmte er sich auch gegen Reformen der Kirche. Schwangerschaftsabbrüche verglich er mit Auftragsmorden, eine Priesterweihe für Frauen kam für ihn nicht in Frage und den deutschen Katholiken verbot er, ihren Weg zu mehr Mitbestimmung für einfache Kirchenmitglieder weiterzugehen. Auch beim Umgang mit sexueller Gewalt unter dem Dach der Kirche blieb Franziskus Kritikern zufolge hinter den Erwartungen zurück.

Mahner für den Frieden

Immer wandte sich Franziskus gegen Kriege in dieser Welt. "Wir sind nicht geboren worden, um zu töten", sagte er noch einmal in seiner letzten Generalaudienz am 12. Februar. Er mahnte Frieden ebenso für die Ukraine und Palästina an wie auch für den Südsudan und Myanmar. Nach einem Besuch von Hiroshima und Nagasaki im Jahr 2019 sagte er laut Vatican News: "Wenn wir tatsächlich eine gerechtere und sicherere Gesellschaft aufbauen wollen, müssen wir die Waffen aus unseren Händen legen."

Leichnam wird im Petersdom aufgebahrt

Der Leichnam des Papstes soll nach Angaben des Vatikans wahrscheinlich am Mittwoch in den Petersdom überführt werden. Nach der Überführung aus der Kapelle in Franziskus' letztem Wohnsitz im Vatikan in die große Basilika sollten die Gläubigen die Möglichkeit haben, dem verstorbenen Papst die letzte Ehre zu erweisen, hieß es.

Eine offizielle Bestätigung des Datums wird Vatikan-Sprecher Matteo Bruni zufolge erst erfolgen, wenn die Kardinäle am Dienstagmorgen zum ersten Mal nach dem Tod von Franziskus offiziell zusammenkommen. Bei diesem Treffen sollen die ersten Entscheidungen über die Pläne zu den Trauerfeierlichkeiten und andere wichtige Belange getroffen werden.