Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft dazu aufgerufen, bei Konflikten, Krieg und häuslicher Gewalt nicht wegzusehen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sagte am ersten Weihnachtsfeiertag in Rom, es gebe immer noch zu viele Konflikte, Krisen und Widersprüche auf der ganzen Welt. Sie würden aber kaum noch wahrgenommen. Konkret nannte Franziskus Krisenschauplätze wie in Syrien, Äthiopien, Afghanistan, im Jemen oder der Ukraine. Im Jemen etwa spiele sich seit Jahren in aller Stille eine Tragödie ab, die jeden Tag Menschenleben fordere.