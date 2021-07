Im Osten Russlands ist ein Passagierflugzeug mit 28 Menschen an Bord abgestürzt. Rettungskräfte entdeckten am Dienstag rund vier Kilometer vor dem geplanten Ankunfts-Flughafen Palana auf der abgelegenen Halbinsel Kamtschatka Wrackteile.

Die Suche nach Überlebenden sei am Montagabend wegen Einbruchs der Dunkelheit ausgesetzt worden, verlautete aus dem Notfallministerium. In Kamtschatka ist es aufgrund der Zeitverschiebung neun Stunden früher Nacht als in der Hauptstadt Moskau.