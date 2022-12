Brasilien Weltweite Trauer um Fußball-Legende Pelé

Innerhalb von Minuten kamen Beileidsbekundungen aus aller Welt. "Vor Pelé war die 10 nur eine Zahl. Aber dieser Satz, so schön er ist, ist unvollständig. Ich würde sagen, vor Pele war Fußball nur ein Sport", schrieb etwa Neymar, gemeinsam mit Pelé Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft und spielt auf seine Rückennummer, die Nummer zehn an. "Ein König stirbt nicht, ein König ruht nur", schrieb Gerson, Weltmeister 1970 an der Seite von Pelé.

Cristiano Ronaldo formulierte auf Twitter eine lange Nachricht und sprach ganz Brasilien und seiner Familie sein tiefstes Beileid aus. "Ein bloßes 'Adeus' vom ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der derzeit die gesamte Fußballwelt erfasst. Eine Inspiration für so viele Millionen, eine Referenz von gestern, heute, für immer. Die Zuneigung, die er mir immer zeigte, war in jedem Moment, den wir teilten, gegenseitig, sogar aus der Ferne. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird in jedem von uns Fußballliebhabern für immer weiterleben. Ruhe in Frieden, König Pelé."