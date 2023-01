Nach Unruhen in Peru Zugang zu Inka-Stätte Machu Picchu vorerst geschlossen

In Peru ist die bei Touristen aus aller Welt beliebte Weltkulturerbestätte Machu Picchu geschlossen worden. Grund dafür sind die anhaltenden politischen Unruhen. Die Schließung der historischen Inka-Stätte sei "wegen der sozialen Lage und zum Schutz der Integrität der Besucher" angeordnet worden, teilte das peruanische Kulturministerium am Samstag in Lima mit. Die Maßnahme gelte "bis auf Weiteres".

Mindestens 400 Menschen, unter ihnen 300 Ausländer, seien im Ort Aguas Calientes am Fuße des Bergs mit der Inka-Stätte gestrandet. Die Besucher in Aguas Calientes könnten "nicht abreisen, weil die Eisenbahnschienen an einigen Stellen beschädigt sind", sagte Tourismusminister Luis Fernando Helguero. Einige Touristen hätten sich entschieden, zu Fuß in den Ort Piscacucho zu gehen, welcher an das Straßennetz angebunden ist. Das dauere jedoch "sechs Stunden oder mehr", sagte der Minister.