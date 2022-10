Die Holocaust-Überlebende Hannah Pick-Goslar ist gestorben. Wie die Anne-Frank-Stiftung in Amsterdam mitteilte, starb Pick-Goslar im Alter von 93 Jahren in Jerusalem. Sie war eine der besten Freundinnen von Anne Frank.

Bis ins hohe Alter hatte Pick-Goslar immer wieder über ihre Erfahrungen mit der Judenverfolgung und die Mädchenfreundschaft berichtet. Sie nannte das ihre Pflicht, "weil ich überlebt habe und Anne nicht". Die Stiftung würdigte das Engagement Pick-Goslars: "Alle sollten wissen, was mit ihr und ihrer Freundin Anne von dem Moment an geschah, an dem Annes Tagebuch abbricht, so furchtbar diese Geschichte auch ist."