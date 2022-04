Nach einer Erschütterung in einem südpolnischen Kohlebergwerk wird nach zehn vermissten Bergleuten gesucht. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bestätigte am Samstagmorgen auf Facebook: "Eine weitere niederschmetternde Nachricht aus Schlesien – um 3:40 Uhr gab es im Kohlebergwerk Zofiowka in Jastrzebie-Zdroj eine mächtige Erschütterung. Eine Rettungsaktion ist im Gang, leider gibt es zu zehn Bergleuten noch keinen Kontakt." Morawiecki beendete seine Mitteilung mit einem Gebet an die Heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute.