Orte der Explosionen in Polen; Quelle: polnische Feuerwehr Bildrechte: dpa

Nach Informationen des privaten polnischen Radiosenders ZET waren am Dienstagabend zwei verirrte Raketen in einem polnischen Dorf nahe der Grenze zur Ukraine eingeschlagen. Nach Angaben der Feuerwehr sind dabei zwei Menschen ums Leben gekommen. Noch am Dienstagabend versetzte Polen einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft.