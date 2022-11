Dem schloss sich am Mittag auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einer Sondersitzung des Nato-Rats in Brüssel an. Es sei wahrscheinlich, dass eine ukrainische Luftabwehrrakete versehentlich in Polen eingeschlagen sei. Die sei aber nicht die Schuld der Ukraine, betont Stoltenberg. Russland müsse diesen "sinnlosen Krieg" beenden. Zudem sagte Stoltenberg, es gebe keine Hinweise, dass Russland offensive militärische Aktionen gegen die Nato vorbereite.