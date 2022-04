Steinkohlebergwerk Pniowek Tote und Verletzte bei Grubenunglück in Polen

Bei einem Unglück in einem polnischen Steinkohlebergwerk sind mindestens zwei Bergleute ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen werden nach Angaben des Betreibers der Grube Pniowek bei Katowice noch vermisst. 15 Bergleute wurden demnach verletzt geborgen.

Den Angaben zufolge war es in der Grube in der Nacht zum Mittwoch kurz nach ein Uhr zu einer Methangasexplosion gekommen. Während zwei Rettungsteams nach vermissten Bergleuten suchten, gab es dem Betreiber zufolge vermutlich eine weitere Explosion.

Am Mittwochmorgen konnten Rettungskräfte dann zu einigen Verschütteten vordringen. Bei zwei Bergleuten konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Fünf Rettungsteams suchen weiter nach den Vermissten. Bislang bestehe zu ihnen kein Kontakt, hieß es am Vormittag. Auch Rettungshubschrauber sind im Einsatz.



Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Er will den Unglücksort besuchen.