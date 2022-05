Als Hauptgrund für die schlechtere Einstufung nennt "Reporter ohne Grenzen" vor allem die Gewalt bei Demonstrationen. Die Zahl der Angriffe auf Medienvertreter habe im vergangenen Jahr mit mehr als 80 bestätigten Fällen (mit 23 übrigens die meisten davon in Sachsen) so hoch gelegen wie noch nie. Hinzu komme eine hohe Dunkelziffer. 52 der bestätigten Angriffe habe es bei Protesten des "Querdenken"-Spektrums gegeben. Medienschaffende seien bespuckt, getreten oder bewusstlos geschlagen worden. Zudem seien zwölf Angriffe der Polizei auf die Presse dokumentiert worden.

Für das Ranking wird seit 2013 die Situation der Presse in 180 Ländern betrachtet. Am besten schneiden die skandinavischen Ländern Norwegen, Dänemark und Schweden ab. Auf Platz 4 folgt Estland. Dazu erklärte die Journalistenorganisation, anders als in anderen Ländern würden in den nordeuropäischen Staaten Politiker weitgehend auf Attacken gegen Medienschaffende verzichten. Dies erleichtere eine kritische Berichterstattung.