Bei der Anschlagsserie am 13. November 2015 hatten die Extremisten im Konzertsaal "Bataclan" im Pariser Zentrum sowie in Bars und Restaurants 130 Menschen erschossen und 350 Menschen verletzt. Zudem sprengten sich am Stadion "Stade de France" während eines Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich drei Selbstmordattentäter in die Luft. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge später für sich.