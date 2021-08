Afghanistan Raketenangriff auf Flughafen Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es am Montag einen Raketenangriff in Richtung Flughafen gegeben. Die militant-islamistischen Taliban, die die Macht in Afghanistan übernommen haben, erklärten, die Geschosse seien vom Raketenabwehrsystem am Flughafen zerstört worden. Bilder der Deutschen Presse-Agentur zeigen aber Schäden unter anderem an einem Wohnhaus in der Nähe des Flughafens.

Die USA erklärten, ihre Evakuierungsmission am Flughafen sei nicht unterbrochen worden. Das Weiße Haus teilte mit, die Mission laufe weiter – am letzten Tag vor dem offiziellen Abschluss des US-Truppenabzugs aus Afghanistan am 31. August.

IS reklamiert Angriff für sich

Unterdessen hat der in Afghanistan aktive Ableger der IS-Terrormiliz den Raketenangriff für sich reklamiert. "Soldaten des Kalifats" hätten den Flughafen mit sechs Raketen des Typs Katjuscha angegriffen, teilte IS-Khorasan, wie der IS sich in Afghanistan und Pakistan nennt, am Montag auf der Plattform Naschir News mit. Es sei auch bestätigt, dass bei dem Angriff Menschen verletzt worden seien. Eine Bestätigung über mögliche Opfer oder Schäden gab es unabhängig von der Erklärung des IS zunächst nicht.

Attentat per Drohnenangriff verhindert

Bereits gestern hatten die USA nach eigenen Angaben einen möglichen Anschlag nahe des Flughafens verhindert. Mit einem Drohnenangriff sprengte die US-Luftwaffe ein "verdächtiges Fahrzeug". Dadurch sei eine unmittelbare Bedrohung für den Flughafen Kabul abgewendet worden. Nach dem Angriff kam es nach US-Angaben zu einer "bedeutenden Explosion". Daher sei davon auszugehen, dass sich in dem Auto eine große Menge Sprengstoff befunden habe.