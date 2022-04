Weltraumschrott ist ein zunehmendes Problem in der Raumfahrt. Immer wieder muss auch die ISS Trümmerteilen ausweichen, die im All herumfliegen. Ein Zusammenstoß könnte die Raumstation ansonsten zerstören.

Erst im vergangenen November war die ISS durch Trümmerteile bedroht worden. Das russische Militär hatte zuvor einen ausgedienten Satelliten abgeschossen, deren Trümmer mit der ISS zu kollidieren drohten. Die ISS-Besatzung mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer musste sich in zwei an der Station angedockten Raumschiffen in Sicherheit bringen. Der Zwischenfall ging glimpflich ab.