Brandlage auf Rhodos und anderswo beruhigt

Die Brandlage auf Rhodos hat sich nach Angaben der örtlichen Feuerwehr mittlerweile etwas beruhigt. Feuerwehrkräfte waren am Freitag den zwölften Tag in Folge im Einsatz, um die Brände vollständig unter Kontrolle zu bekommen. Am vergangenen Wochenende waren mehr als 20.000 Touristen und Einwohner von der Insel geflohen, nachdem die Flammen auf rund zehn Prozent der Inselfläche gewütet hatten.

Luftbilder aus der Ortschaft Gennadi auf Rhodos zeigen die Spuren des Feuers, aber auch die Erfolge der Brandbekämpfung Bildrechte: dpa Auch in allen anderen Regionen Griechenlands sind offiziellen staatlichen Angaben zufolge inzwischen alle Brände unter Kontrolle gebracht oder gelöscht worden. Eine Sprecherin der griechischen Feuerwehr erklärte am Freitag, derzeit würden sich keine der Brände mehr ausweiten, die Situation verbessere sich. Die Einsatzkräfte seien aber weiterhin auf "dem Kriegspfad gegen die Flammen" auf den Ferieninseln Rhodos, Korfu und Euböa sowie in der zentralgriechischen Region Thessalien. Dort hatte ein Brand am Donnerstag auf eine Kaserne der Luftwaffe in Nea Anchialos nahe der Hafenstadt Volos übergegriffen und mehrere Explosionen in einem Munitionslager ausgelöst.

Knapp 670 Brände mit fünf Toten

Wie der Minister für Bürgerschutz, Vassilis Kikilias, im staatlichen Fernsehen mitteilte, waren in den vergangenen zehn Tagen landesweit 667 Wald- und Buschbrände gezählt worden. Drei Bürger seien dabei getötet worden. Zudem starben zwei Piloten, als ihr Löschflugzeug abstürzte. 74 Feuerwehrleute seien verletzt worden. Schätzungen zufolge gingen rund 50.000 Hektar Wald und Vegetation in Flammen auf. Zehntausende Einwohner und Touristen mussten evakuiert werden. Bürgerschutz-Minister Kikilias machte Brandstifter für die Großfeuer verantwortlich. In den meisten Fällen sei fahrlässiges Handeln die Brandursache.

Zur Entspannung der Brandsituation in Griechenland trug auch ein Wetterumschwung bei. Am Freitag sanken die Temperaturen bereits den zweiten Tag in Folge auf unter 40 Grad Celsius. Allerdings rechnete der Wetterdienst EMY erneut mit starken Winden. Griechenland hatte zuvor unter einer ungewöhnlich langen, extremen Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 46 Grad gelitten. Einige Fachleute sprachen von der längsten Juli-Hitzewelle seit Jahrzehnten.