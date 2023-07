Die Feuerwehr kämpfte am Sonntag mit Unterstützung von Löschflugzeugen an drei Fronten gegen die Flammen. Dabei richtete sie Brandschneisen ein. Aufkommender Wind könnte die Arbeiten jedoch erneut erschweren, sagte ein Sprecher. Nach Einschätzung der griechischen Behörden könnte es noch Tage dauern, bis die Brände unter Kontrolle sind. In Zentral-Griechenland stiegen die Temperaturen am Sonntag auf 45 Grad.