Der britische Milliardär Richard Branson hat als erster Tourist einen Flug ins All absolviert. Das teilte das von Branson gegründete Unternehmem "Virgin Galactic" mit. Demnach verließ der 70-Jährige mit einem Trägerflugzeug vom Raumfahrtbahnhof Spaceport im US-Bundesstaat New Mexico den Erdboden – zusammen mit zwei Astronautinnen und drei Astronauten. In einer Höhe von rund 15 Kilometern ließ das Trägerflugzeug dann das Raumfahrtflugzeug "VSS Unity" los. Die wie ein Düsenjet aussehende "VSS Unity" stieg dann in den Weltraum auf.