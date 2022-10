Der Schauspieler Robbie Coltrane, weltbekannt für seine Rolle als "Hagrid" in den Harry-Potter-Filmen, ist ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitagabend unter Berufung auf die Agentin des britischen Darstellers. Er starb den Angaben zufolge am Freitag in einem Krankenhaus nahe der schottischen Stadt Falkirk.