Der Rockmusiker Charlie Watts ist tot. Der Schlagzeuger der weltberühmten Rolling Stones starb im Alter von 80 Jahren, wie die Band selbst am Dienstagabend bei Twitter mitteilte. Watts sei am Dienstag in einem Londoner Hotel im Kreise seiner Familie gestorben. Seine Bandkollegen würdigen Watts in der Mitteilung als "einen der größten Schlagzeuger seiner Generation".