Rushdie war am Freitag bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York von einem 24-Jährigen mit dem Messer angegriffen worden. Nach Angaben seines Agenten wurde der 75-Jährige kurz darauf in einem Krankenhaus operiert und an eine Beamtmungsgerät angeschlossen. Er könne nicht sprechen und werde wahrscheinlich ein Auge verlieren. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben wird gegen ihn wegen versuchten Mordes und Körperverletzung ermittelt. Zum Tatmotiv gibt es weiter keine Angaben.