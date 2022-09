In Russland sind bei einem Amoklauf an einer Schule nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das nationale Ermittlungskomitee in der Republik Udmurtien sprach von neun Toten. Es handle sich um fünf Kinder, zwei Lehrer und zwei Wachleute. Das Innenministerium der Region hatte zuvor von mindestens sechs Toten und 20 Verletzten gesprochen.