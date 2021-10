Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 15. Dezember in Straßburg während der letzten Plenarsitzung des Jahres verliehen. Neben Nawalny war dieses Jahr auch eine Gruppe afghanischer Frauen für den Preis nominiert sowie die bolivianische ehemalige Übergangspräsidentin Jeanine Áñez, die derzeit in Haft sitzt. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die Opposition in Belarus.