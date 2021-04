Die italienische Schlager- und Chansonsängerin Milva ist tot. Das berichten übereinstimmend mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf ihre Tochter und auf ihre Sekretärin. Demnach starb Milva am Freitagabend im Alter von 81 Jahren in Mailand. Zuletzt hatte sie mit ihrer Vertrauten und Sekretärin Edith Meier im Zentrum der norditalienischen Metropole gewohnt.

Vom Schlagerstar zur anerkannten Interpretin

Maria Ilva Biolcati, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, kam am 17. Juli 1939 als Tochter einer Schneiderin und eines Fischers in dem kleinen Ort Goro an der Adriaküste zur Welt. 1961 wurde sie bei dem Musikwettbewerb Sanremo-Festival entdeckt, wo sie den dritten Platz belegte. Sie nahm Dutzende Alben auf, sang auf Tourneen und auf Theaterbühnen.

Das Repertoire von "La Rossa", wie sie in Italien wegen ihrer roten Haare auch genannt wurde, umfasste kommerzielle Schlager ebenso wie anspruchsvolle Chansons. Auch als Brecht-Interpretin machte sie sich einen Namen: Am Mailänder Piccolo Teatro war sie unter der Regie von Giorgio Strehler die Seeräuberjenny in der "Dreigroschenoper".

Milva war eine der stärksten Interpretinnen des italienischen Chanson. Dario Franceschini Italiens Kulturminister